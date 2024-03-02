Футболист «Спартака» объяснил уход в раздевалку после замены

Футболист «Спартака» Соболев объяснил уход в раздевалку после замены эмоциями

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своем Telegram-канале прокомментировал уход в раздевалку после замены в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Футболист заявил, что был зол на себя, потому что плохо играл. Он объяснил свое поведение эмоциями. «Не надо искать того, чего нет. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100 процентов», — подчеркнул Соболев.

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в Петербурге со счетом 0:0. Сразу после замены на 72-й минуте Соболев направился в раздевалку красно-белых.

Таким образом, после 19 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» располагается на четвертом месте, имея в активе 31 очко. Лидирует Краснодар с 39 очками.

