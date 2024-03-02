Глава ФИФА оценил возможное внедрение синих карточек в футболе

Глава ФИФА Инфантино выступил категорически против внедрения синих карточек

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил возможное внедрение синих карточек. Его слова приводит Sky News.

Инфантино выступил против подобного нововведения. «ФИФА категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Ни за что», — заявил он.

Ранее в ФИФА назвали преждевременными разговоры о скорых изменениях в правилах. «Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях», — говорилось в заявлении.

О введении синей карточки ранее сообщал The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча.

