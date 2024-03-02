Греция исключила отправку своих войск на Украину

Герапетритис: для Греции вопрос об отправке войск на Украину не стоит

Глава Министерства иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис исключил отправку войск страны на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста издания «Та Неа», существует ли вероятность участия европейских войск в конфликте на Украине, глава греческого МИД заявил: «В Париже были рассмотрены пути усиления помощи Киеву, но я хочу уточнить, что для Греции не стоит вопрос об отправке войск».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он подчеркнул, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. После волны критики он заявил, что его заявления взвешены и продуманы.

Ранее бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт рассказал, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину, судя по всему, связаны с недопониманием в сложившейся ситуации. «Я не знаю, что произошло. Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание, поскольку этот вопрос никогда не стоял на повестке дня», — отметил политик.

