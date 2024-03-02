Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 2 марта 2024Мир

Лавров уличил Германию в возможном содействии ВСУ в атаках на Крымский мост

Лавров заявил, что у Германии было желание ударить по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров уличил Германию в возможном содействии Вооруженным силам Украины (ВСУ) в атаках на Крымский мост. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Анталийского дипломатического форума.

«Немцы несколько раз нам говорили, что они уже перед всеми расплатились за Вторую мировую войну. Желание Германии ударить по Крымскому мосту лишь подтверждает эту тенденцию», — заявил он.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту, которые были произведены с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Сначала Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывное устройство нашли под днищем автомобиля на въезде в Крым. За рулем был правоохранитель из Херсонской области

      Для россиян организовали живой концерт в небе

      Лавров отреагировал на заявления Армении об ошибочном курсе на дружбу с Россией

      Москва предложила Еревану определиться со своим участием в ОДКБ

      Украинский дрон атаковал следственную группу СК России

      Лавров и глава МИД Палестины провели встречу на форуме в Анталии

      Лавров раскритиковал идею стран Запада провозгласить независимую Палестину

      Глава ФИФА оценил возможное внедрение синих карточек в футболе

      В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества

      Лавров уличил Германию в возможном содействии ВСУ в атаках на Крымский мост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше