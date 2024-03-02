Лавров уличил Германию в возможном содействии ВСУ в атаках на Крымский мост

Лавров заявил, что у Германии было желание ударить по Крымскому мосту

Глава МИД России Сергей Лавров уличил Германию в возможном содействии Вооруженным силам Украины (ВСУ) в атаках на Крымский мост. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Анталийского дипломатического форума.

«Немцы несколько раз нам говорили, что они уже перед всеми расплатились за Вторую мировую войну. Желание Германии ударить по Крымскому мосту лишь подтверждает эту тенденцию», — заявил он.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту, которые были произведены с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Сначала Министерство обороны Германии отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже стало известно, что контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.