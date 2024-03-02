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18:43, 2 марта 2024Спорт

Радулова удалили до конца матча за удар соперника в голову

Хоккеиста «Ак Барса» Радулова удалили до конца матча за удар соперника в голову

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нападающего казанского «Ак Барса» Александра Радулова удалили до конца первого матча плей-офф Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Причиной стал инцидент в первом периоде, когда хоккеист ударил плечом в голову защитнику «Автомобилиста» Кириллу Воробьеву. На момент публикации новости екатеринбуржцы ведут у соперника со счетом 2:0.

В первом матче плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» победил «Ак Барс» со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед — 1:0.

В мае 2023 года Радулов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» и подписал контракт с «Ак Барсом». Он выступал за американскую команду с 2017 года.

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      Анастасия Борисова
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