Российского форварда «Вашингтона» выставили на драфт отказов

Инсайдер Фридман: «Вашингтон» выставил хоккеиста Кузнецова на драфт отказов

Российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова выставили на драфт отказов, сообщил журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман в соцсети X.

В начале февраля Кузнецов был направлен на прохождение программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В субботу, 2 марта, стало известно, что Кузнецов завершил участие в программе.