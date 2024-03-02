Самая титулованная фигуристка мира пожалела Валиеву

Канадская олимпийская чемпионка Виртью заявила, что Валиеву подвела система

Самая титулованная фигуристка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Виртью в интервью YouTube-каналу CBC Sports пожалела россиянку Камилу Валиеву.

Канадская спортсменка назвала ситуацию грустной. «Эту уязвимую девочку подвела система спорта. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка», — заявила она. Виртью посчитала, что необходимо сделать все, чтобы защитить юных спортсменов.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В марте 2023 года группа из 42 бывших канадских олимпийцев призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады отказаться от идеи поддержать допуск россиян к участию в Олимпиаде. Под документом подписалась Виртью.