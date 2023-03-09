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13:31, 9 марта 2023Спорт

Самая титулованная фигуристка мира выступила против участия россиян в ОИ-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью выступила против участия россиян в ОИ-2024

Фото: Mark Blinch / Reuters

Группа из 42 бывших канадских олимпийцев призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады отказаться от идеи поддержать допуск россиян к участию в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы осуждаем недавние публичные заявления НОК Канады в поддержку рассмотрения возможности для выступления россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в заявлении атлетов. Под документом подписались самая титулованная фигуристка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Виртью, четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею Хейли Виккенхайзер, олимпийская чемпионка по фристайлу Дженнифер Хейл и другие.

Ранее глава НОК Канады Дэвид Шумейкер выступил за изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе. «Мы признаем, что решение об исключении спортсменов исключительно из-за их национальности также противоречит основным принципам олимпийского движения», — заявил он.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов и их выступления под нейтральным флагом. Уточнялось, что шанс принять участие в международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Дарья Коршунова
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