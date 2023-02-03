В Канаде прокомментировали возможный допуск россиян на Олимпийские игры-2024

В Канаде поддержали изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумейкер прокомментировал возможный допуск российских спортсменов на Игры-2024. Его слова приводит TSN.

Шумейкер выступил за изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе. При этом он отметил, что НОК Канады продолжает поддерживать рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК), что спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии не следует приглашать к участию в международных соревнованиях. «Но мы признаем, что решение об исключении спортсменов исключительно из-за их национальности также противоречит основным принципам олимпийского движения», — добавил Шумейкер.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов и их выступления под нейтральным флагом. Уточнялось, что шанс принять участие в международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. Позднее Польша и страны Балтии призвали МОК не допускать этих спортсменов до Игр-2024, а Украина пригрозила бойкотом турнира.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.