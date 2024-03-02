Слуцкий объяснил страх Зеленского перед выборами

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Зеленский боится лишиться должности на выборах

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время визита в Луганскую Народную Республику (ЛНР) объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский боится выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Слуцкого, страх перед выборами связан с тем, что Зеленский может лишиться занимаемой должности.

Политик также отметил, что в отличие от киевского режима, в России проводить выборы не боятся и считают необходимостью. «Это действительно чрезвычайно важно, быть плечом к плечу, провести, конечно же, президентские выборы. Мы же не боимся ничего», — заявил он.

В начале февраля глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов исключил проведение президентских выборов в стране весной 2024 года. «Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — заявил он.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности пребывания Зеленского на посту президента. Ведомство планирует урегулировать вопрос истечения 20 мая 2024 года срока полномочий президента обращением в Конституционный суд с представлением толкования тех положений Конституции, которые регламентируют проведение президентских выборов и пятилетний срок полномочий.