В Госдуме оценили вероятность бойкота Олимпиады западными странами

Журова сочла, что западные страны бойкотируют Олимпиаду в случае допуска россиян

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила вероятность бойкота Олимпийских игр-2024 западными странами в случае допуска на них россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Журова полагает, что россиян не допустят до Игр в Париже. «Думаю, не то что не пустят, просто следующий этап, когда объявят этих нескольких человек, все страны начнут бойкотировать, они просто [президента Франции Эммануэля] Макрона изведут. Я бы так сказала, ему некуда будет деваться, что он скажет нет, у меня почему-то есть такое подозрение, что он просто не пустит», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.