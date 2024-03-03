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12:15, 3 марта 2024Спорт

Глава Red Bull счел отца Ферстаппена зачинщиком дела о домогательствах

Глава Red Bull Хорнер счел Йоса Ферстаппена зачинщиком дела о домогательствах

Фото: one photo / Shutterstock / Fotodom

Глава Red Bull Кристиан Хорнер счел Йоса Ферстаппена, отца гонщика команды Макса Ферстаппена, зачинщиком дела о домогательствах. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 1 марта после квалификации на Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Ферстаппен-старший устроил скандал в офисе Хорнера. Он призвал руководителя команды уйти в отставку из-за существующего напряжения в Red Bull.

По мнению главы команды, именно отец гонщика причастен к утечке переписки и началу расследования. При этом Ферстаппен отвергает обвинения Хорнера.

В начале февраля стало известно, что Хорнер отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Однако глава Red Bull отрицал обвинения, был оправдан и сохранил должность.

50-летний Хорнер занимает должность руководителя Red Bull с момента основания команды в 2005 году.

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      Дарья Коршунова
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