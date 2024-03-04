Рублев выступил с заявлением из-за дисквалификации на турнире в Дубае

Теннисист Рублев заявил, что разочарован дисквалификацией на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выступил с заявлением из-за дисквалификации на турнире серии ATP-500 в Дубае.

Спортсмен заявил, что разочарован тем, что не смог завершить полуфинальный матч. Он поблагодарил комиссию Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за то, что она удовлетворила его апелляцию и вернула ему рейтинговые очки и призовые деньги.

1 марта во время полуфинального матча с представителем Казахстана Александром Бубликом Рублев выругался на линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. После этого россиянина дисквалифицировали и лишили призовых и очков.

Позднее Рублев подал апелляцию в ATP. В результате ему вернули призовые и рейтинговые очки за турнир серии ATP-500 в Дубае.