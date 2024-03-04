В Германии подняли вопрос об объеме переданного Украине вооружения

В бундестаге Германии подняли вопрос об объеме переданного Украине вооружения

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) Кнут Абрахам поднял вопрос об объеме и стоимости переданного Германией Украине вооружения. Об этом говорится в обращении депутата к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

В парламентском запросе Абрахам интересуется финансовым и количественным объемом отправленного Киеву вооружения. Среди прочих позиций, названных депутатом, упоминаются также и поставки реактивных систем залпового огня MARS II и основных боевых танков Leopard 1.

На вопрос депутата отреагировала парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. В тексте своего ответа она, однако, отказалась предоставить соответствующие данные, сославшись на то, что раскрытие подобной информации ставит под угрозу государственную тайну.

«Запрошенная информация требует сохранения конфиденциальности, поскольку она содержит информацию, разглашение которой наносит ущерб правительству, его союзникам и заинтересованным компаниям, поскольку при открытом ответе можно предположить негативное влияние на текущие и будущие проекты договоров», — говорится в разъяснении Меллер.

1 марта в сети опубликовали аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ впоследствии не исключили, что это произошло из-за прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах Германии. Как писал Bild, многое говорит о том, что запись подлинная.

В Совфеде, в свою очередь, после случившегося перечислили два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров ФРГ. Сенатор Алексей Пушков счел, что решение о поставках немецких ракет Taurus на Украину в конечном счете будет принято, несмотря на нынешнюю позицию канцлера Олафа Шольца. Помимо этого, немецкие военные круги считают, что Германия находится в фактическом состоянии войны с Россией, как об этом заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, уверен парламентарий.