В Ингушетии рассказали о поисках еще одного боевика из ликвидированной банды
В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов продолжают искать еще одного участника банды боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, в федеральном розыске находится активный участник банды — 36-летний Адам Оздоев. Он участвовал в нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и на сотрудников полиции в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе.
Оздоева не было в квартире в Карабулаке, где спецназ ФСБ заблокировал и ликвидировал группу боевиков. За информацию о нем объявлено вознаграждение.
2 марта в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО). При попытке задержания боевики открыли огонь по силовикам. Жители прилегающих к району ЧП домов эвакуированы.
В ходе КТО ликвидировали шестерых террористов. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).