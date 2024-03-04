В Ингушетии рассказали о поисках еще одного боевика из ликвидированной банды

Силовики ищут еще одного члена банды боевиков, ликвидированных в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов продолжают искать еще одного участника банды боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в федеральном розыске находится активный участник банды — 36-летний Адам Оздоев. Он участвовал в нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и на сотрудников полиции в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе.

Оздоева не было в квартире в Карабулаке, где спецназ ФСБ заблокировал и ликвидировал группу боевиков. За информацию о нем объявлено вознаграждение.

2 марта в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО). При попытке задержания боевики открыли огонь по силовикам. Жители прилегающих к району ЧП домов эвакуированы.

В ходе КТО ликвидировали шестерых террористов. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).