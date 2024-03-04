В США заявили о праве России ответить НАТО после слов Шольца

Джонсон: у России есть право ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине

Россия имеет право ответить НАТО после слов канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют ракетами Storm Shadow. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Они фактически участвуют в акте войны против России: Запад, США, Англия и Германия», — сказал эксперт, подчеркнув, что у Москвы есть все основания для нанесения ответного удара по военным базам противника.

При этом, указал Джонсон, у НАТО нет достаточной военной мощи, чтобы нанести поражение России, однако Североатлантический альянс в конфликте на Украине заходит уже слишком далеко.

Ранее канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в «вопиющем злоупотреблении разведданными».

В феврале издание Politico сообщило, что между Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли серьезные разногласия по вопросу оказания помощи Украине. В статье отмечается, что конфликт начал перерастать в подобие открытой вражды.

В частности, Шольц неоднократно заявлял, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину. Французский лидер же допустил возможную отправку западных солдат на Украину, однако подобная идея подверглась широкой критике.

