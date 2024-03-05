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11:47, 5 марта 2024Бывший СССР

Названо условие для выхода Армении из ОДКБ

Политолог Калачев усомнился в выходе Армении из ОДКБ в ближайшее время

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Армения пока останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но ее пребывание будет сугубо формальным и по факту замороженным, спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру» руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Он также назвал условие, при котором возможен выход республики из объединения.

Армения пока останется в ОДКБ, им до подписания мирного договора с Азербайджаном никакие проблемы не нужны. Ясно совершенно, что Армения зависит от России хотя бы в экономическом плане, не только в плане политическом

Константин Калачевполитолог

При этом, по его мнению, пребывание Армении в организации будет символическим, так как республика не видит для себя никаких выгод и преимуществ от участия в ней.

«Армения ожидала большего от ОДКБ не только в теме Карабаха, но и в теме вторжения, как они говорят, азербайджанских сил на территорию Армении. У нас это все называют пограничными конфликтами, говорят о демаркации, демилитаризации границ, а Армения заявляет, что, например, курорт Джермук не так давно обстреливался азербайджанской стороной с армянской территории и что армянские военнослужащие были вынуждены отбивать азербайджанских уже собственно на территории республики», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Понятно, что пока Армении нет смысла форсировать эту ситуацию, но в части военно-технического сотрудничества она уже переключилась на сотрудничество с Индией, с Францией

Константин Калачевполитолог

Таким образом, очевидно, что свой исторический выбор Армения, во всяком случае при нынешнем руководстве, уже сделала, отметил Калачев.

«У нас в 2021 году впервые Азербайджан назвали союзником России и с тех пор регулярно называют. Раньше у нас партнером был Азербайджан, а Армения была союзником. Понятно, что Армения переживает. Пока не будут урегулированы отношения с соседями, с Турцией, с Азербайджаном, вряд ли они выйдут из ОДКБ, но в исторической перспективе, я думаю, что все равно Армения рано или поздно ОДКБ может покинуть», — заключил эксперт.

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Ранее начальник Генерального штаба Армении Эдвард Асрян в ходе пресс-конференции с журналистами опроверг выход республики из ОДКБ.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения должна определиться насчет своего статуса в ОДКБ и Москва ждет ответа Еревана.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика замораживает свое членство в ОДКБ. По словам армянского лидера, в 2021-2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не был выполнен.

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