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10:59, 5 марта 2024Спорт

Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе

Бывший футболист Андрей Аршавин выступил против внедрения синих карточек

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о внедрении синих карточек. Его слова приводит «Матч ТВ».

Аршавин выступил против такого нововведения. «На данный момент это выглядит нефутбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу», — отметил он.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) назвали преждевременными разговоры о скорых изменениях в правилах. «Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях», — говорилось в заявлении. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино выступил против синих карточек.

О введении синей карточки ранее сообщал The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча. Получившего синюю карточку будут удалять с поля на 10 минут.

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      Дарья Коршунова
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