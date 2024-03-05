«Четыре пули в живот и все закончится». Сестра бойца СВО выгнала военного из кафе. За это ей пригрозили расстрелом

Отец и брат выгнавшей военного владелицы кафе в Люберцах являются бойцами СВО

Отец и двоюродный брат владелицы кафе в подмосковных Люберцах Алены Бойко-Полякевич, отказавшейся пускать в свое заведение военнослужащего, воюют в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне России.

По данным источника издания Regnum, брат россиянки получил осколочное ранение и проходит курс реабилитации.

Близкие женщины утверждают, что она ничего не имеет против российских военных, а скандал с требованием покинуть кофейню в Подмосковье связан с реакцией на поведение конкретного посетителя заведения.

Она благодарна бойцам СВО, они спасли ее бабушку, которая живет на Донбассе. Бабушка гуляла на угольных шахтах, был обстрел. Бойцы СВО помогли ей укрыться. Алена рада, что началась СВО и Россия принесла на Донбасс ее бабушке пенсию, хлеб и связь родственники владелицы подмосковного кафе

Выгнавшей из кафе бойца СВО россиянке пригрозили расстрелом

Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова опубликовала видеозапись на которой видно, как неизвестный с угрозами врывается в кафе, хозяйка которого выгнала бойца СВО.

На кадрах мужчина в белой куртке с капюшоном заходит в помещение, начиная общение с сотрудницей со слов «значит так, слушай меня сюда». Затем он заявляет, что знает место жительства женщины, принятой им за хозяйку кафе. «До понедельника срок (...) закрыть эту контору к чертовой матери», — поставил условие посетитель и пообещал, что «ни менты, никто не поможет».

На слова находившегося в кафе мужчины о том, что «не надо бычить», посетитель попросил поблагодарить его за то, «что не пристрелили». «Четыре пули в живот из травмата, и все закончится», — пояснил он.

По словам близких Бойко-Полякевич, около подъезда женщину всегда кто-то поджидал, поэтому она ночевала у друзей. Родственники поблагодарили полицейских, которые обеспечили безопасность россиянки в то время, когда ей постоянно угрожали.

Владелица кафе объяснила, что выгнала участника СВО из-за его поведения

Инцидент произошел в конце февраля. По словам собственницы заведения, пришедший в кафе военный «начал вести себя, мягко говоря, не очень».

Бариста не смогла урегулировать конфликт, который продлился около часа, так как мужчина не реагировал на замечания, уточнила хозяйка заведения. После этого сотрудница попросила помощи у начальницы.

Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение Алена Бойко-Полякевич владелица кафе

Впоследствии Бойко-Полякевич признали виновной в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и оштрафовали на 45 тысяч рублей, а также возбудили в отношении нее уголовное дело.