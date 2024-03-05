В ФРГ подняли вопрос о прямых контактах с Россией по Украине на высшем уровне
Депутат бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о прямых контактах на высшем уровне Германии и России по вопросу прекращения огня на Украине. Об этом говорится в обращении парламентария к федеральному правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».
«Сколько раз канцлер Германии Олаф Шольц и федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок разговаривали по телефону с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за последние два года, чтобы обсудить вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной?» — спросила Летч.
Ответ на парламентский запрос Летч предоставил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. «В последний раз канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом России Путиным 2 декабря 2022 года», — объяснил он.
1 марта в сети опубликовали аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ впоследствии не исключили, что это произошло из-за прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах Германии. Как писал Bild, многое говорит о том, что запись подлинная.
В Совфеде, в свою очередь, после случившегося перечислили два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров ФРГ. Сенатор Алексей Пушков счел, что решение о поставках немецких ракет Taurus на Украину в конечном счете будет принято, несмотря на нынешнюю позицию канцлера Олафа Шольца. Помимо этого, немецкие военные круги считают, что Германия находится в фактическом состоянии войны с Россией, как об этом заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, уверен парламентарий.