Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 5 марта 2024Мир

В ФРГ подняли вопрос о прямых контактах с Россией по Украине на высшем уровне

В бундестаге подняли вопрос о прямых контактах с РФ по Украине на высшем уровне
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Депутат бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о прямых контактах на высшем уровне Германии и России по вопросу прекращения огня на Украине. Об этом говорится в обращении парламентария к федеральному правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Сколько раз канцлер Германии Олаф Шольц и федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок разговаривали по телефону с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за последние два года, чтобы обсудить вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной?» — спросила Летч.

Ответ на парламентский запрос Летч предоставил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. «В последний раз канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом России Путиным 2 декабря 2022 года», — объяснил он.

1 марта в сети опубликовали аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ впоследствии не исключили, что это произошло из-за прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах Германии. Как писал Bild, многое говорит о том, что запись подлинная.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022

В Совфеде, в свою очередь, после случившегося перечислили два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров ФРГ. Сенатор Алексей Пушков счел, что решение о поставках немецких ракет Taurus на Украину в конечном счете будет принято, несмотря на нынешнюю позицию канцлера Олафа Шольца. Помимо этого, немецкие военные круги считают, что Германия находится в фактическом состоянии войны с Россией, как об этом заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, уверен парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      Иностранец объяснил оставленные надписи во Владивостокской крепости

      Помощник Путина назвал важнейший вектор внешней политики России

      Россиянам назвали два обязательных лекарства для аптечки в сезон аллергии

      Раскрыты траты россиян на подарки к 8 Марта

      В США обвинили военного в раскрытии тайн о России и Украине через сайт знакомств

      В ФРГ подняли вопрос о прямых контактах с Россией по Украине на высшем уровне

      Блогер сравнил жизнь фермеров в Новой Зеландии с российской деревней

      Германию призвали передать Taurus Украине

      Вован и Лексус уличили премьера Ирландии во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше