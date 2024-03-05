Принц Уильям назвал лучший способ взбодриться утром

Принц Уильям посоветовал слушать музыку группы AC/DC по утрам для бодрости

Принц Уильям назвал способ, который лучше всего помогает ему проснуться и взбодриться с утра. Об этом он рассказал в одном из эпизодов программы Time to Walk в приложении Apple Fitness+, передает Daily Mirror.

Принц заявил, что ему нравится слушать песню Thunderstruck австралийской рок-группы AC/DC. По его словам, она дарит ему самый мощный заряд бодрости по утрам. «Должен сказать, что когда я включил ее в первый раз, я подумал: "Ну, это тяжеловато для утра понедельника". Но теперь для меня это лучшее тонизирующее средство. Она пробуждает, настраивает на прекрасное настроение, и ты чувствуешь, что тебе все по плечу», — утверждает он.

Принц Уильям добавил, что его троим детям — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи — нравится танцевать под музыку колумбийской певицы Шакиры. Одна из любимых песен исполнительницы у детей — Waka Waka. «Шарлотта, в частности, бегает по кухне в своих балетных костюмах, а Луи носится и повторяет за ней. Это истинное счастье, когда дети просто наслаждаются танцами и пением», — признался он.

Отмечается, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон также разделяет любовь семьи к музыке. Еще в 2021 году она заявила, что музыкальные композиции помогли ей пережить «мрачное время» в разгар пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что загадочное исчезновение супруги наследника британского престола привлекло внимание конспирологов и мировой прессы. Поклонники Кейт Миддлтон обсуждают слухи о ее серьезной болезни, разводе с принцем Уильямом и даже побоях.

29 января Кейт Миддлтон выписали после полостной операции. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.

