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14:24, 5 марта 2024Наука и техника

Российский полковник раскрыл три слабых места танка Abrams

Полковник Матвийчук: у поставленного ВСУ танка Abrams есть три слабых места

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл три слабых места поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ) американского танка M1 Abrams. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что у машины слабое лобовое бронирование, уязвимая ходовая часть и открытая для любых атак башня.

«Как всякое техническое сооружение, этот танк имеет ряд слабых мест. К ним можно отнести слабое лобовое бронирование, которое позволяют его поражать с близкой дистанции обыкновенными кумулятивными снарядами. Второе — это очень слабая защита ходовой части, американцы не предусмотрели возможность того, что будут применяться кумулятивные системы, FPV-дроны. И последнее — это слабая броневая защита башни, которая открыта ко всем ударам. Эти детали наши офицеры знают и применяют в ходе поражения этого военного объекта», — рассказал Матвийчук.

Тем не менее я бы не сказал, что Abrams легко вывести из строя, этот танк все-таки приспособлен для ведения позиционной и маневренной борьбы, и он предназначен именно для того, чтобы противостоять ударам артиллерии

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Рассвет рассказал, что для вывода из строя американского танка M1 Abrams при помощи FPV-дрона нужно поразить моторный отсек или попасть в место между корпусом и башней.

«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — сказал он, добавив, что трудностей с поражением танка не возникло.

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В марте представитель предприятия, которое производит FPV-дроны «Упырь», сообщил, что эти аппараты помогли поразить еще один Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Сначала танку сбили гусеницу, а затем нанесли два удара дронами с боеприпасами ПГ-7В.

В том же месяце руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» рассказал, что FPV-дрон «Пиранья-10», которым поразили переданный Киеву американский танк Abrams, способен нести до 4,5 килограмма полезной нагрузки.

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      Кирилл Садовский
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