В Госдуме предложили отправить на нужны СВО авторские отчисления иноагентов

Депутат Ющенко предложил отправить на нужны СВО авторские отчисления иноагентов

Авторские отчисления иностранных агентов, которые могут запретить им выплачивать в России, могут отправить на нужды СВО, допустил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Его слова приводит «Подъем».

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам артистам, музыкантам и писателям, признанным иноагентами и занимающимся дискредитацией армии. Такую идею поддержали в профильном комитете Госдумы.

«Куда [направить отчисления] всегда найдется, у нас и в зоне СВО и социальных обеспечений представителей СВО достаточно много. Но сейчас самое главное — государство обязано сделать все, чтобы максимально обезопасить информационное пространство от работы информационно-диверсионных служб», — сказал депутат.

По его мнению, при разработке предложенной спикером Госдумы идее нужно определить способ, как именно лучше реализовать такой запрет.

28 февраля нижняя палата парламента приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Авторами инициативы выступили 395 парламентариев. Володин впоследствии спрогнозировал, что после вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов.

