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14:18, 5 марта 2024Бывший СССР

В Верховной Раде Украины заявили о парламентском кризисе на Украине

Депутат Рады Гончаренко: Украина находится в состоянии парламентского кризиса

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина находится в состоянии парламентского кризиса, а в Верховной Раде сейчас бардак. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Мы вошли в парламентский кризис. Это просто бардак. Знаете, кто больше всего подал правок к правительственному законопроекту о мобилизации? Слуги народа. То есть слуги народа, которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», — рассказал он.

Гончаренко также сообщил, что представители партии Зеленского «Слуга народа» планируют готовить отчет перед Сенатом и поездку на передовую, поэтому заседания Рады на этой неделе пришлось отменить. В свою очередь, парламентарий выразил недоумение, почему поездки нельзя провести до или после заседания.

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Он также подчеркнул, что депутатам необходимо обсудить происходящее в Раде, и отметил, что стране нужен закон о мобилизации, так как она испытывает очень большие проблемы на фронте.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины отменила все заседания, которые должны были состояться на этой неделе, из-за скандала по поводу препятствования выезду депутатов в командировку. По словам Гончаренко, Раде не хватает голосов для принятия решений, с чем не помогает даже участие в голосовании депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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      Александр Курбатов
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