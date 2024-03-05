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20:35, 5 марта 2024Экономика

Великобритания сняла санкции с отказавшегося от гражданства России миллиардера

Великобритания сняла санкции с основателя компании «Итера» Игоря Макарова
Игорь Макаров

Игорь Макаров. Фото: NickVG / Wikimedia

Великобритания сняла санкции с бизнесмена и основателя российской независимой газовой компании «Итера» Игоря Макарова, сообщает РИА Новости.

Как следует из заявления британского казначейства, на которое ссылается агентство, миллиардер больше не подвергается заморозке активов и ограничениям в области услуг по доверительному управлению имуществом, под которые он попал в 2022 году.

Причины принятого решения в материалах не приводятся. В июне 2023 года стало известно, что проживающий за рубежом Макаров отказался от российского гражданства в пользу кипрского, полученного им около 15 лет назад.

Под британскими санкциями в настоящее время находится 90 процентов банковского сектора РФ, включая Центробанк, а также многие российские компании и предприниматели. Ранее Великобритания сняла ограничения с другого бизнесмена из России, вышедшего из гражданства страны — Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом).

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      Дмитрий Воронин
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