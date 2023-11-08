Великобритания ввела новые санкции против российских компаний

Британия ввела санкции против российских УГМК, «Красцветмета» и РНПК

Великобритания ввела новые санкции против ряда российских компаний и предпринимателей. Соответствующий список опубликован на официальном сайте правительства.

В частности, под ограничительные меры попала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них «Красцветмет», Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), а также золотодобывающие компании Nordgold и Highland Gold.

Кроме того, в перечне оказался Российский союз промышленников и предпринимателей, бизнесмены Константин Струков, Владислав Свиблов и Марина Мордашова.

Ранее США ввели санкции против семи лиц и трех компаний, которые, как утверждается, были якобы причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию. Под рестрикции попали Владимир Бочкарев, Екатерина Ветошкина, Николай Гольцев, Олег Зенченко, Салимджон Насриддинов, Кристина Пузырева, Павел Черников, две зарегистрированные в США компании SH Brothers и SN Electronics, а также Suntronic.

8 ноября стало известно, что страны «Большой семерки» не смогли договориться о санкциях против российских алмазов. Представители G7 — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США — намерены продолжить обсуждение новых ограничений.