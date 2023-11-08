Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:35, 8 ноября 2023Экономика

США ввели санкции против десяти лиц и компаний из-за России

Минторг США ввел санкции против семи лиц и трех компаний за экспорт в Россию
СюжетСанкции против России:

Фото: Leah Millis / Reuters

США ввели санкции против семи лиц и трех компаний, которые, как утверждается, были якобы причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ бюро по вопросам промышленности и безопасности американского Минторга.

Под рестрикции попали Владимир Бочкарев, Екатерина Ветошкина, Николай Гольцев, Олег Зенченко, Салимджон Насриддинов, Кристина Пузырева, Павел Черников, две зарегистрированные в США компании SH Brothers и SN Electronics, а также Suntronic, которые «являются частью сложной глобальной схемы закупок, которая незаконно находила и приобретала электронику двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая аффилированные с российской армией компании».

Всем семи лицам, попавшим под санкции, в Восточном округе Нью-Йорка предъявили несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. Гольцев, Насриддинов и Пузырева были арестованы 31 октября.

Материалы по теме:
Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?
Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада.Какие ошибки они совершили?
1 ноября 2023
Путин высказался о возвращении Фридмана. Что ждет миллиардера в России?
Путин высказался о возвращении Фридмана. Что ждет миллиардера в России?
13 октября 2023
В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?
В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?
31 октября 2023

Согласно обвинительному заключению, SH Brothers совершила закупки на 7 миллионов долларов. Гольцев и Насриддинов проводили операции через нее и SN Electronics по заданию Бочкарева, Черникова, Ветошкиной и Зенченко. Они легализововывали приобретенные электронные компоненты и через корпорации-посредники (среди них была Suntronic) из Турции, Китая, Индии и ОАЭ отправляли их в Россию. Пузырева отвечала за финансовые операции в схеме.

3 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени попавших под санкции российских элит» через биржу Garantex.

В начале ноября в Министерстве финансов США ввели санкции против 37 физических лиц из России. В ограничительный список американского ведомства попали в том числе заместители главы МинпромторгаАлексей Беспрозванных и Виктор Евтухов. Кроме того, санкции ввели в отношении крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Ограничения также затронули ряд банков, компанию АФК «Система», СПБ Биржу и производителей боеприпасов, в частности, разработчика дронов «Ланцет».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы просто расслабились». Командование ВСУ обвинили в гибели более 50 бойцов. Какую цену платит Украина за халатность?

      Мужчинам назвали три способа усилить оргазм

      Пара занялась сексом в парке на глазах у детей

      Кандидат в президенты США указал на превосходство Москвы над Вашингтоном

      Франция выделит миллионы евро для фонда поддержки Украины

      Российские танкисты рассказали о работе «летающих танков»

      Посол России обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ

      Показан новый способ межзвездной передачи энергии

      В США признали обман западными элитами Зеленского

      Названы главные задачи российской армии в осенний период

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости