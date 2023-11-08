США ввели санкции против десяти лиц и компаний из-за России

Минторг США ввел санкции против семи лиц и трех компаний за экспорт в Россию

США ввели санкции против семи лиц и трех компаний, которые, как утверждается, были якобы причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ бюро по вопросам промышленности и безопасности американского Минторга.

Под рестрикции попали Владимир Бочкарев, Екатерина Ветошкина, Николай Гольцев, Олег Зенченко, Салимджон Насриддинов, Кристина Пузырева, Павел Черников, две зарегистрированные в США компании SH Brothers и SN Electronics, а также Suntronic, которые «являются частью сложной глобальной схемы закупок, которая незаконно находила и приобретала электронику двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая аффилированные с российской армией компании».

Всем семи лицам, попавшим под санкции, в Восточном округе Нью-Йорка предъявили несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. Гольцев, Насриддинов и Пузырева были арестованы 31 октября.

Согласно обвинительному заключению, SH Brothers совершила закупки на 7 миллионов долларов. Гольцев и Насриддинов проводили операции через нее и SN Electronics по заданию Бочкарева, Черникова, Ветошкиной и Зенченко. Они легализововывали приобретенные электронные компоненты и через корпорации-посредники (среди них была Suntronic) из Турции, Китая, Индии и ОАЭ отправляли их в Россию. Пузырева отвечала за финансовые операции в схеме.

3 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени попавших под санкции российских элит» через биржу Garantex.

В начале ноября в Министерстве финансов США ввели санкции против 37 физических лиц из России. В ограничительный список американского ведомства попали в том числе заместители главы Минпромторга — Алексей Беспрозванных и Виктор Евтухов. Кроме того, санкции ввели в отношении крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Ограничения также затронули ряд банков, компанию АФК «Система», СПБ Биржу и производителей боеприпасов, в частности, разработчика дронов «Ланцет».