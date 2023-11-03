США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»

Власти США ввели санкции против Ждановой за помощь олигархам в отмывании денег

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени попавших под санкции российских элит» через биржу Garantex. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер.

Власти США обвиняют ее в помощи в отмывании «сотен миллионов долларов». Кроме того, утверждается, что Жданова помогала получать налоговое резидентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и переводить денежные средства на зарубежные рынки в обход действующих ограничений.

Согласно сведениям американских властей, в марте 2022 года Жданова содействовала российскому бизнесмену в сокрытии источника его богатства, чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Европу в общей сложности 2,3 миллиона долларов. Кроме того, россиянку обвиняют в том, что она помогала одному из олигархов перевести более 100 миллионов долларов в ОАЭ.

Как подчеркнул Миллер, ограничения в отношении Ждановой согласуются с обязательствами западных стран соблюдать санкционное давление на российские власти и приближенных к ним лиц. «Это действие согласуется с обязательством G7 пресекать уклонение от санкций и закрывать лазейки, которые позволяют Российской Федерации, ее элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для компенсации воздействия международных санкций», — заключил представитель Госдепа.

В начале ноября в Министерстве финансов США ввели санкции против 37 физических лиц из России. В ограничительный список американского ведомства попали в том числе заместители главы Минпромторга — Алексей Беспрозванных и Виктор Евтухов. Кроме того, санкции ввели в отношении крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Ограничения также затронули ряд банков, компанию АФК «Система», СПБ Биржу и производителей боеприпасов, в частности, разработчика дронов «Ланцет».