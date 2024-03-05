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06:43, 5 марта 2024Бывший СССР

Политолог исключил отправку французских военных на Украину

Политолог Бондаренко заявил о противостоянии французских генералов Макрону
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что французские генералы откажутся воевать на Украине. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Бондаренко заявил о противостоянии французских генералов президенту страны Эммануэлю Макрону и подчеркнул, что подобный конфликт существует давно. Поэтому он исключил отправку военных Франции на Украину.

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«Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона», — отметил политолог.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешенны и продуманны.

Предполагается, что 7 марта Макрон обсудит вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину с лидерами партий.

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      Марина Совина
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