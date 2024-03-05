Названы последствия отказа от транзита российского газа через Украину

Аналитик Юшков: отказ от транзита российского газа через Украину увеличит цены

Отказ от транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза приведет к росту цен на рынке энергоресурсов, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такого шага.

Цены на газ станут выше

«Это будет фактором, который будет подталкивать европейские цены вверх, удерживать их повыше, чем с транзитом. Но если в 21-м году мы поставляем в Европу примерно 160 миллиардов кубов, то 23-м году это было уже 27 миллиардов, и через Украину прошло где-то 13-14 миллиардов кубов, примерно половина», — сказал аналитик.

По его мнению, потеря таких объемов не станет большим шоком или катастрофой для европейцев, поскольку они уже научились обходиться без российских ресурсов.

Это подтолкнет цены повыше, для отдельных стран создаст проблемы, но катастрофы для Евросоюза уже не будет. Но даже и этого не хотелось бы никому из реальных игроков Игорь Юшков аналитик

Без транзита через Украину в Европе останется только один трубопровод с российским газом

Если транзит через Украину остановится, то останется только один газопровод с российским трубопроводным газом — это «Турецкий поток», отметил Юшков.

Максимум, куда он доходит, это Венгрия, в этом и сложность для отдельных государств. Когда через Украину газ проходит, он приходит в Словакию, в Австрию, в Чехию, немножко там расходится еще на Италию и Германию. Оттуда он расходился по всей Европе. Если украинский транзит закрывается, то эти страны вообще никак уже российский трубопроводный газ не получат Игорь Юшков аналитик

«Оставшаяся труба — это "Турецкий поток". Одна нитка для самой Турции, а вторая нитка для Европы. (…) Фактически по этой трубе приходит газ в Болгарию, дальше труба уходит в Сербию, Сербия снабжается, потом в Венгрию, и газ расходится по балканскому региону», — сказал аналитик. Он добавил, что в Центральную Европу газ таким образом не поступает.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз против продления соглашения Украины с Россией о транзите газа после 2024 года. Она отметила, что ЕС изучит, как использовать украинскую инфраструктуру в дальнейшем.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также говорил, что Киев не хочет заключать с Москвой новый договор о поставках газа в Европу через территорию республики. В то же время Украина готова предоставлять такую услугу, если европейские страны выступят консорциумом или кто-то из партнеров захочет стать транзитером уже своего газа.

Пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. При этом уже сейчас не прокачиваются все мощности, прописанные в договоре, из-за разногласий сторон.