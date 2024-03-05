Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:05, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Захарова пообещала ФРГ ответные меры при ограничении работы журналистов

Представитель МИД Захарова пригрозила высылкой немецких журналистов из России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Если власти ФРГ будут ограничивать работу российских журналистов, представители немецких СМИ покинут Россию. Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отрывок трансляции опубликован в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — высказалась дипломат об ответных мерах.

Ранее в МИД России заявили послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу, что ограничивать деятельность российских журналистов в Германии недопустимо. В министерстве пообещали, что при подобных действиях Германии последует жесткий ответ с российский стороны.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись и расшифровку разговора немецких военных. Они обсуждали возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по России

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине. Помогут ли истребители ВСУ?

      Российский оператор БПЛА рассказал о слабом места танка Abrams

      В Генштабе Армении опровергли выход из ОДКБ

      В Молдавии предрекли проигрыш Санду при честных выборах

      Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Белгородом

      Бывшему прокурору российского города запросили пять лет за сфабрикованное дело

      Россияне ринулись скупать автомобили в кредит

      Колготки неожиданного цвета стали модными в 2024 году

      Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

      Роман Костомаров стал послом благотворительной программы «ДоброFON»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше