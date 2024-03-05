Захарова пообещала ФРГ ответные меры при ограничении работы журналистов

Представитель МИД Захарова пригрозила высылкой немецких журналистов из России

Если власти ФРГ будут ограничивать работу российских журналистов, представители немецких СМИ покинут Россию. Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отрывок трансляции опубликован в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — высказалась дипломат об ответных мерах.

Ранее в МИД России заявили послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу, что ограничивать деятельность российских журналистов в Германии недопустимо. В министерстве пообещали, что при подобных действиях Германии последует жесткий ответ с российский стороны.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись и расшифровку разговора немецких военных. Они обсуждали возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по России