В МИД России заявили о недопустимости ограничения работы журналистов в Германии

Послу ФРГ заявили о недопустимости ограничивать работу российских журналистов

В МИД России заявили послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу, что ограничивать деятельность российских журналистов в Германии недопустимо. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Российское дипведомство потребовало разъяснений от Ламбсдорфа в связи с публикацией разговора немецких военных. «Немецкому дипломату также заявлено о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что на подобные действия со стороны Германии последует жесткий ответ от российской стороны.

Ранее экс-глава разведки Германии Август Ханнинг назвал публикацию аудиозаписи разговора вершиной айсберга. Он предположил, что Россия может располагать и другими перехваченными разговорами.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись и расшифровку разговора немецких военных. Они обсуждали возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus.

Произошедшее прокомментировали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и канцлер Германии Олаф Шольц. Последний назвал случившееся очень серьезным делом и анонсировал тщательное расследование.