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11:51, 6 марта 2024Наука и техника

Путин отметил вклад Терешковой в развитие космонавтики

Путин поздравил первую женщину в космосе Терешкову с Днем рождения

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину в космосе — советского космонавта Валентину Терешкову — с Днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад Терешковой в развитие отечественной космонавтики. «Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — заявил президент.

Глава государства отметил активную гражданскую позицию Терешковой, пожелал ей здоровья и поздравил с наступающим Международным женским днем.

Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. 16-19 июня 1963 года она на корабле «Восток» совершила полет в космос, став первой в мире женщиной-космонавтом.

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      Иван Потапов
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