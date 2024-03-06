Роналду пожелал удачи российскому боксеру перед боем за титул чемпиона мира

Роналду пожелал удачи российскому боксеру Курбанову перед чемпионским боем

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал удачи российскому боксеру Магомеду Курбанову в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщил россиянин, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Курбанова, он пообщался с футболистом в Эр-Рияде во время экскурсии по новому спортивному залу. «Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: "Нет, я только играю"», — рассказал боксер.

Россиянин 8 марта встретится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана. На кону будет стоять чемпионский пояс WBA в первом среднем весе. Курбанов провел 25 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 25 побед.

Роналду подписал трехлетний контракт с «Аль-Насром» в 2022 году. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023-го.