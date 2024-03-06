Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

Военный эксперт Живов: продвижение на запорожском направлении затруднено минами

Продвижение Российской армии по основной линии фронта на запорожском направлении затруднено в связи с огромным количеством минных полей, сообщил политолог, военный эксперт Алексей Живов. Причину трудности наступления он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Для того чтобы справа подойти к городу Запорожье и прорвать участок обороны Пятихатки, Вербового, Работино на запорожском фронте, там активно развивается наступление с нескольких сторон в сторону Угледара. Взятие Угледара позволит нам в дальнейшем уже двигаться в сторону Запорожья с нескольких направлений», — рассказал эксперт.

По его словам, основная линия фронта, где сейчас идут медленные, но результативные наступательные действия — это Работино, Вербовое. «Продвижение там с обеих сторон затруднено огромным количеством минных полей, которые поставили и мы, и противник. То есть этот район нужно будет обойти через южнодонецкое направление, там также развивается наступление», — поделился Живов.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял о том, что боестолкновения, помимо Работино, активизировались еще на нескольких участках в Запорожской области. Так, бои идут со стороны села Вербовое, в сторону Малой Токмачки, и в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские военные предпринимают попытки выстроить эшелонированную оборону на тыловых позициях, но начали делать это слишком поздно, чтобы повлиять на продвижение Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что для создания более сложных, чем обычные окопы, оборонительных укреплений им понадобится не меньше полугода.