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08:01, 7 марта 2024Из жизни

Полицейский занялся сексом с коллегой во время дежурства при включенной рации

В Великобритании инспектор полиции занялся сексом с коллегой в рабочее время

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании идет суд над сотрудником полиции, который несколько раз занимался сексом с коллегой во время дежурства. Об этом пишет Daily Mail.

Инспектор Даррен Лейн из графства Сассекс оказался в центре скандала из-за событий, произошедших в 2021 году. Женатый отец семейства служил в отделе, занимающимся поиском пропавших. В 2018 году он познакомился с женщиной, которая работала в благотворительной организации по поиску людей. Их офисы находились в одном здании. В начале 2021 года между Лейном и коллегой вспыхнули романтические отношения.

Как показала на допросе женщина, инспектор заезжал несколько раз в неделю, и они занимались сексом. Однако дважды это происходило в рабочее время Лейна. Причем во второй раз полицейский поставил на прикроватную тумбочку включенную рацию, чтобы слышать переговоры коллег. «Он поставил рацию на тумбочку и слушал ее, пока мы занялись сексом. У нас был полноценный акт. Он снизил звук до минимума, и я не слышала, что там говорят», — рассказала бывшая любовница инспектора.

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При этом сам Лейн признал, что был у нее во время дежурств, однако утверждает, что просто работал удаленно, подключившись к Wi-Fi. Женщина же утверждает, что они занимались сексом все время, пока он был у нее. Она также заявила, что после последнего визита в рабочее время, Лайн написал ей сообщение: «Это самая плохая вещь, которую я когда-либо делал».

Более того, следствие установило, что инспектор присылал возлюбленной фотографии своих гениталий и видео, на котором «совершает сексуальные акты». Он также заявил, что роман с коллегой начался во время его разлада с женой, когда они обсуждали развод. «Это было единственное место, где я получал внимание, заботу, любовь — называйте, как хотите. Единственное место, понимаете», — сказал Лейн в суде. При этом он продолжает отрицать, что вступал с женщиной в сексуальные отношения в рабочее время.

Бывшая любовница сама рассказала жене Лейна о романе, потому что, по ее словам, иначе мужчина не смог бы разорвать отношения. Слушания продолжаются.

Ранее сообщалось, что в США полицейский из штата Оклахома устроил драку в секс-шопе, потому что его партнерша захотела купить слишком большой фаллоимитатор. Дэвид Девитт, который, как позже выяснилось, был одним из старших офицеров офиса шерифа округа Потаватоми, явился в магазин для взрослых с женщиной.

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      Никита Савин
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