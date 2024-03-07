Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

Инцидент на «Северстали» в Вологодской области был связан с атакой БПЛА

На предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, втором по величине сталелитейном комбинате в стране, произошел технологический инцидент из-за попадания бесплотного летательного аппарата. (БПЛА). Это уже вторая атака на металлургический комбинат России за последние две недели.

Первые сообщения об инциденте в Череповце появились рано утром в четверг, 7 марта, в социальных сетях. Местные жители сообщили в экстренные службы о звуках громкого хлопка в районе промышленного центра.

Сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности пресс-служба врио губернатора российского региона Георгия Филимонова

Домна, о которой идет речь, представляет собой большую металлургическую вертикальную трубу шахтного типа, которая предназначена для очистки железорудного сырья и выплавки чугуна и ферросплавов. Именно с доменной печи начинается первый этап производства металла.

По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, атака дрона не нарушила функционал доменной печи.

Филимонов подчеркнул, что предприятие продолжило работу в штатном режиме. Губернатор также уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

На место происшествия выехали оперативные и следственные службы для установления подробностей инцидента.

Завод в Череповце является основным активом «Северстали»

Череповецкий металлургический комбинат — основной сталелитейный актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Российская сталелитейная и горнодобывающая компания называет Череповецкий металлургический комбинат одним из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире. Предприятие выпускает самый широкий среди подобных заводов в России ассортимент продукции.

Завод включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, а также производство плоского проката (в том числе трубное производство).

Объект «Северстали» расположен в городе Череповце на Северо-Западе России. В городе протекает река Шексна, которая впадает в Рыбинское водохранилище. Расстояние от самой северной точки в Сумкой области Украины до Череповца по прямой составляет 1000 километров.

В конце февраля на другом металлургическом комбинате произошел пожар из-за падения БПЛА

Двумя неделями ранее, 24 февраля, атаке подвергся другой российский металлургический комбинат. Тогда инцидент произошел в Липецке. Власти региона сообщили о возгорании на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), крупнейшем сталелитейном предприятии в России. Он, в свою очередь, выпускает около 20 процентов российской стали, в том числе его продукция идет на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует Игорь Артамонов губернатор Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что ночью военные перехватили два БПЛА над регионом. При этом уточнялось, что такие же аппараты были сбиты в соседних Курской, «Белогорской» (вероятно, имелась ввиду Белгородская — прим. «Ленты.ру»), Брянской и Тульской областях. Позднее Артамонов рассказал, что на территории Новолипецкого металлургического комбината были обезврежены части подавленного БПЛА.