Бывшему заводу IKEA дали госсредства на импортозамещение мебельных плит

РБК: экс-заводу IKEA выделили 1,8 млрд рублей на импортозамещение мебельных плит

Собственник расположенного в Новгородской области бывшего завода IKEA получит от Фонда развития промышленности (ФРП) 1,8 миллиарда рублей для запуска производства новых для России мебельных плит, «имитирующих натуральные материалы», сообщает РБК.

О выделении госсредств компании «Экстраверт» журналистам рассказал директор ФРП Роман Петруца, уточнивший, что общий бюджет проекта составит 2,3 миллиарда рублей. Импортозамещаемую продукцию планируют использовать в том числе в собственном производстве гардеробных, кухонь, стеллажей и шкафов. При этом 70 процентов изготавливаемого будут поставлять другим производителям, говорится в публикации.

Завод возобновил работу под новым брендом летом 2023 года. До этого, в марте, IKEA продала свою последнюю фабрику в России. В прошлом месяце сообщалось, что два других ранее принадлежавших шведской компании предприятия «Лузалес-Тихвин» и «Лузалес-Вятка», нарастили выпуск мебели до 250 наименований.

Сама ушедшая из страны IKEA сохранила возможность вернуться, продлив до 2033 года срок действия права на собственный товарный знак. При этом российские компании уже наладили параллельный импорт товаров бренда, ввезя за последние полтора года в РФ более 12 миллионов товаров.