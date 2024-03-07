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00:54, 7 марта 2024Спорт

Стали известны еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Испанский «Реал Мадрид» и английский «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала турнира испанцы оказались сильнее немецкого «РБ Лейпцига». В первом матче они обыграли соперника со счетом 1:0, а во втором встреча завершилась вничью — 1:1.

На этой же стадии турнира «Манчестер Сити» выбил датский «Копенгаген». Первая встреча завершилась победой англичан со счетом 3:1, ответная — с таким же счетом.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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      Анастасия Борисова
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