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11:04, 7 марта 2024Наука и техника

В России рассказали о роли разведки в уничтожении HIMARS

Дандыкин: разведка и дроны позволили уничтожить РСЗО HIMARS

Кадр: Telegram-канал Mash

Использование дронов и разведка позволили Российской армии уничтожить реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины. О роли разведки в поражении системы рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Думаю, сыграла роль космическая разведка России. Вы сами видите — постоянно с Плесецка запускают спутники, как говорится, в интересах Минобороны РФ. Плюс дроны, БПЛА, разведывательные группы, агентура. А потом быстро нанесли удар, чтобы украинцы не успели. Их начали щелкать, так как пришла пора собирать урожай», — сказал он.

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Ранее в сети появилось видео уничтожения американской РСЗО HIMARS. Установку, которая стояла на границе лесополосы, уничтожили ракетным ударом. Командир одного из подразделений Вооруженных сил России сообщил, что HIMARS поразили на донецком направлении.

В декабре 2023 года стало известно, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником в интересах Минобороны с космодрома Плесецк.

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      Даниил Иринин
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