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21:31, 8 марта 2024Спорт

Организатор Спартакиады раскрыл подробности массового завала лыжниц

В ФЛГР заявили, что погодные условия на Спартакиаде не противоречили регламенту

Кадр: Telegram-канал «Радиолыжи | Только лыжные гонки»

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов раскрыл подробности массового завала лыжниц на зимней Спартакиаде. Его слова приводит ТАСС.

Беломестнов заявил, что погодные условия на лыжной трассе в Сочи не противоречили регламенту проведения соревнований. Он подчеркнул, что большинство спортсменок получили ушибы, однако точное количество пострадавших пока неизвестно. «Две спортсменки пострадали сильно: у одной перелом предплечья, у второй травма головы», — добавил организатор.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов соревнований. Он назвал работников Минспорта и главу ФЛГР Елену Вяльбе преступниками.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 8 марта. Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе заявила, что две девушки госпитализированы. По информации Telegram-канала 112, число пострадавших увеличилось до 18. Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

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      Анастасия Борисова
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