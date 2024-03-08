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05:45, 8 марта 2024Мир

Российский полковник назвал неочевидную причину присоединения Швеции к НАТО

Полковник Кошкин: Швеция нужна НАТО для грядущих сражений в арктическом регионе

Фото: Yves Herman / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что присоединение Швеции к НАТО нужно альянсу для подготовки к грядущим сражениям в арктическом регионе. Неочевидную причину присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянса специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Всю инфраструктуру НАТО двигают именно в северную часть, это плацдармы для будущих боевых действий за Арктику. Думаю, что 21 век — это век, где призом будет Арктика, где-то в середине века, в 2050-х годах. Довольно активно будут разрабатывать планы. Для этого как раз нужны Финляндия и Швеция, которые будут обеспечить логистическую систему. И, конечно же, они подбираются с севера к нашим границам», — считает эксперт.

Сейчас в Швеции будут создаваться соответствующая инфраструктура: аэродромы, базы хранения боеприпасов. Все это должно обеспечить продвижение НАТО на северо-восток. Именно он в дальнейшем им будет обеспечивать борьбу за Арктику

Андрей Кошкинвоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее Госдепартамент США сообщил, что протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу. По условиям Североатлантического договора, государство официально становится членом НАТО сразу после того, как правительство Соединенных Штатов получает ратификационные грамоты.

«7 марта 2024 года были выполнены условия вступления в силу, изложенные в статье II Протокола к Североатлантическому договору о присоединении Королевства Швеция. Соответственно, Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», — указано в сообщении Госдепа.

Как отмечала Financial Times, после вступления в НАТО Швеция может стать логистическим центром альянса, что может облегчить переброску его войск. По словам бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, особый стратегический интерес для альянса представляет остров Готланд, расположенный в Балтийском море. В публикации он назван «гигантским авианосцем», так как переброска войск и техники через территорию острова может облегчить оборону Латвии, Литвы и Эстонии.

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Заявку на вступление в НАТО Швеция подала в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Вместе с ней заявку на присоединение к блоку подала Финляндия, которая стала официальным членом альянса в апреле 2023 года.

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      Кирилл Садовский
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