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23:44, 8 марта 2024Спорт

Вяльбе уточнила число госпитализированных лыжниц после завала на спартакиаде

Президент ФЛГР Вяльбе: после завала на спартакиаде госпитализированы 17 лыжниц

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После массового завала на зимней Спартакиаде в Краснодарском крае были госпитализированы 17 лыжниц. Об этом газете «Спорт-Экспресс» рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По ее информации, сейчас в больнице остается всего одна спортсменка, врачи не сообщают о состоянии пациента. Остальных медики отпустили после оказания помощи.

Ранее Вяльбе раскритиковала лыжниц после массового завала на зимней Спартакиаде. Она заявила, что в инциденте виноват низкий уровень спортсменок. «Ничего страшного, господи. Что, первый раз это в спорте?» — задалась вопросом она.

Инцидент в гонке на дистанции 10 километров произошел в пятницу, 8 марта.

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      Марина Совина
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