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18:54, 8 марта 2024Спорт

Вяльбе раскритиковала лыжниц после массового завала на Спартакиаде

Елена Вяльбе: в массовом завале на Спартакиаде виноват низкий уровень лыжниц

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала лыжниц после массового завала на зимней Спартакиаде. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вяльбе заявила, что в массовом завале в гонке на 10 километров в Краснодарском крае виноват низкий уровень спортсменок. «Ничего страшного, господи. Что, первый раз это в спорте?» — задалась вопросом она.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов соревнований. Он назвал работников Минспорта и Вяльбе преступниками.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 8 марта. Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе заявила, что две девушки госпитализированы. По информации Telegram-канала 112, число пострадавших увеличилось до 18. Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

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      Анастасия Борисова
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