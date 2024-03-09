Боец ВСУ три дня выхаживал раненого российского военного под Авдеевкой. Тот ранее взял украинца в плен

Боец ВСУ три дня выхаживал раненого российского солдата в ходе штурма Авдеевки

В ходе боев за Авдеевку боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен раненому российскому военному, а затем три дня выхаживал его. Все это время они ждали эвакуационную группу.

После взятия города под контроль Российской армией военнослужащий ВС РФ рассказал о произошедшей истории изданию Shot.

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Россиянин Сергей пояснил, что в составе штурмовой группы из девяти человек он занял позицию в здании разбитого детского сада, ее удерживали два дня. «На второй день я получил тяжелое ранение, пацаны меня перевязали и спрятали, оставили один патрон на всякий случай», — продолжил военный. Он получил двойной перелом голени и травму руки, также осколок поранил ему глаз.

Через некоторое время Сергей услышал шаги — неизвестный не называл свой позывной или пароль, но попросил не стрелять в него, так как был без оружия и бронежилета. Им оказался украинский военный.

Я его позвал к себе, мы познакомились. Зовут его Александр, из Николаева, позывной Квас. Человек не испорченный, молодой, 25 лет. Взяли с остановки его, обучали, закинули на «передок» и бросили, по его словам Сергей российский военный

При этом россиянин предложил бойцу ВСУ сдаться ему в плен, и тот согласился. Они остались в укрытии в ожидании эвакуации. Как сообщается, из-за сильных обстрелов медики три дня не могли добраться до Сергея.

Все это время украинец носил воду россиянину. «Я так сильно хотел пить, что губы отклеивались. Этот Александр помогал мне, таскал воду из лужи. И вот так поил меня, выхаживал три дня», — высказался Сергей.

После эвакуации боец ВС РФ рассказал товарищам о ситуации. «И мои ребята уже старшим доложили, что он типа нашего выхаживал, чтобы жестко с ним не обращались. Потом повели его на допрос. Я его лицо запомнил, говорю: "Давай руку хоть пожмем". Он мне протянул, я ему говорю "спасибо тебе"», — закончил свой рассказ Сергей.

О дальнейшей судьбе пленного бойца ВСУ данные не приводятся.

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Издание также привело слова жены Сергея Алеси, которая призналась, что хочет сказать бойцу ВСУ огромное спасибо за то, что «просто помог выжить» ее мужу.

Также она высказалась, что «изначально Россия и Украина — братья». «Среди этих людей все равно есть хорошие ребята, даже среди наших врагов. И как оказалось на этом жизненном примере, так оно и есть», — посчитала она.

Ранее российский и украинский военные выживали в одном блиндаже 10 дней

В декабре рассказывалось, как два тяжелораненых бойца, один из Российской армии, другой из ВСУ, 10 дней помогали друг другу в серой зоне под Артемовском.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянин с позывным Бабка получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов противника. Во время продвижения он обнаружил раненого украинского солдата. Бойцы оказали друг другу первую помощь и продолжили искать спасение.

Жили мы с ним, пытались выживать. У нас (...) вообще не было воды, еда была соленая Бабка российский боец

Украинец почти не говорил по-русски, Бабка понял только, что его бросили товарищи. Они выживали вдвоем, пили дождевую воду. Украинский солдат продержался три дня, и российский военный оставался один, пока его не нашли товарищи.