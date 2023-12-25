Российские бойцы спасли брошенную на поле боя военнослужащую ВСУ. Она лежала в кустах и подавала рукой сигнал о помощи

Солдаты ВС РФ спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли брошенную на поле боя раненую женщину-военнослужащую, оставленную там Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что украинку нашли под Крынками на левом берегу Днепра.

Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как их бросили, российские военные, их эвакуировали и оказали специальную помощь Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Морская пехота Вооруженных сил (ВС) РФ разгромила украинских бойцов, а поле осталось усеяно телами убитых солдат ВСУ.

Сальдо поделился видеозаписью с раненой украинкой

На опубликованных Сальдо кадрах женщина в военной форме лежит в траве под ветками кустов. Увидев российский беспилотник, она начинает махать рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Операторы, следившие за камерами, поняли ее просьбы о помощи. Вокруг нее на поле лежат убитые военнослужащие.

Российские бойцы не впервые спасают раненных военнослужащих ВСУ

В середине декабря сообщалось, что два тяжелораненых бойца, один из которых служит в Российской армии, а другой — в ВСУ, 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Они вместе пытались спастись, однако украинец не смог выжить из-за полученных травм, а россиянину с позывным Бабка удалось найти помощь.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В конце ноября российский военнослужащий с позывным Один спас раненого бойца ВСУ, несмотря на угрозу обстрела в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР).

Российский боец рискнул жизнью, чтобы спасти украинца, который оказался тяжело ранен и не мог самостоятельно передвигаться. В результате россиянину удалось помочь раненому.

До этого в сентябре российские военные спасли бойца ВСУ, подорвавшегося на мине, и вынесли его с поля боя, находясь под обстрелом в районе села Спорное в ДНР. Военный с позывным Вакула рассказал, что украинская армия пошла в наступление, но получила отпор от бойцов добровольческого отряда БАРС-16, и на позициях остались лежать раненые бойцы.

После отступления противника одно из подразделений ВС России отреагировало на крик бойца, вошло с ним в звуковой контакт и определило, что он сдается.