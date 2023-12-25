Сальдо: российские военные спасти раненую военнослужащую ВСУ

Российские военные спасли военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенную товарищами после боя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина осталась лежать на земле после разгрома под Крынками группы украинских военных морпехами и десантниками Вооруженных сил России. Увидев беспилотник, раненая рукой подала сигнал о помощи, после чего ее эвакуировали российские военнослужащие.

Ранее российские военные обнаружили брошенные ВСУ тела украинских солдат в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска. Бойцы утверждают, что тела пролежали в поле многие недели, перед тем как Армия России зашла в населенный пункт.