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15:54, 25 декабря 2023Бывший СССР

Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ

Сальдо: российские военные спасти раненую военнослужащую ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Российские военные спасли военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенную товарищами после боя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина осталась лежать на земле после разгрома под Крынками группы украинских военных морпехами и десантниками Вооруженных сил России. Увидев беспилотник, раненая рукой подала сигнал о помощи, после чего ее эвакуировали российские военнослужащие.

Ранее российские военные обнаружили брошенные ВСУ тела украинских солдат в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска. Бойцы утверждают, что тела пролежали в поле многие недели, перед тем как Армия России зашла в населенный пункт.

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      Александр Курбатов
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