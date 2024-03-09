Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
14:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
15:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Рубин
Сегодня
16:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
09:30, 9 марта 2024Спорт

Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC

Боксер Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Нганну на турнире в Эр-Рияде

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на турнире, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Результаты доступны на сайте Al Jazeera.

Поединок между Джошуа и Нганну завершился во втором раунде. Перед этим камерунец дважды побывал в нокдауне.

Джошуа — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. В его активе теперь 28 побед и три поражения.

Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере. 28 октября 2023 года британец Тайсон Фьюри победил камерунца в поединке по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британцу раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила под Одессой один из самых секретных объектов ВСУ. Какие задачи выполнял «Овидиополь-2»?

      Цены на жилье по всему миру продолжили снижение

      Польша призвала Запад к «творчески продуманной» эскалации против России

      Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC

      В Польше высказались об идее отправки солдат из европейских стран на Украину

      Банды атаковали дворец президента Гаити

      Зеленского обвинили в раскрытии секретной базы с иностранцами в Одессе

      В Крыму назвали агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

      Су-25 поразили опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами

      Автомобилистов предупредили об опасности конденсата для машины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше