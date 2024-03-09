Боксер Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Нганну на турнире в Эр-Рияде

Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на турнире, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Результаты доступны на сайте Al Jazeera.

Поединок между Джошуа и Нганну завершился во втором раунде. Перед этим камерунец дважды побывал в нокдауне.

Джошуа — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. В его активе теперь 28 побед и три поражения.

Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере. 28 октября 2023 года британец Тайсон Фьюри победил камерунца в поединке по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британцу раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.