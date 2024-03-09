Российский боец ММА попал в реанимацию перед поединком в Москве

Боец ММА Биберт Туменов попал в реанимацию перед поединком на турнире АСА 172

Российский боец смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов попал в реанимацию перед поединком в Москве на турнире АСА 172. Об этом РИА Новости сообщил глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.

Яценко заявил, что спортсмен перенес операцию, а его состояние стабильно. «Угрозы жизни уже нет. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем», — рассказал он.

9 марта Туменов должен был драться с соотечественником Курбаном Тайгибовым в рамках Гран‑при АСА в полулегком весе в Москве. В активе Туменова 13 побед и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств. На счету Тайгибова 14 побед и три поражения.

В октябре 2022 года Туменов и Андрей Гончаров устроили драку во время прямого эфира телеканала. Сначала спортсмены провели дуэль взглядов, а затем вступили в словесную перепалку. Туменов заявил, что Гончаров дрожит перед ним, и предложил выяснить отношения прямо сейчас. После этого между бойцами завязалась потасовка.