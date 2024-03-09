Тренер Ларионов высказался о вылете «Торпедо» из Кубка Гагарина

Тренер «Торпедо» Ларионов заявил, что разочарован вылетом из Кубка Гагарина

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о вылете клуба из Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

Ларионов назвал серию со СКА хорошей, но, по его мнению, игрокам не хватило свежести. «Я их похвалил в раздевалке за ту отдачу, за ту жажду, которую они проявили в матче сегодня и во всей серии. Конечно, разочарованы сезоном, хотелось пройти дальше. Но это спорт, это хоккей», — заявил тренер.

В серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» играло со СКА. Петербургский клуб оказался сильнее со счетом 4-1.

Ранее в следующий этап плей-офф вышли еще четыре команды. В Западной конференции борьбу продолжают московский «Спартак» и ярославский «Локомотив», в Восточной — екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард».